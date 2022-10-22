Bülent Korkmaz ikinci yarıdan memnun

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “İlk yarıda savunma hattımız iyi oynayamadı. 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı oyuncu değişiklileriyle beraber ve oyuna sonradan giren oyuncuların skoru değiştirmesi çok önemliydi. Kaybetmedik ama kazanmamız lazımdı. Her maç kazanmak için oynuyoruz. Böyle git geller yaşamamamız lazım. İstikrarlı bir oyun ve galibiyet serisi yakalamalıyız. İlk yarı değil ama ikinci yarıdan memnunum” dedi.