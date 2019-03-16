Bülent Korkmaz: Hem iyi oynadık, hem de kazandık

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Özellikle sahalarında uzun zamandır maç kazanamadıklarına vurgu yapan Bülent Korkmaz, “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyetle hem oyuncuların güveni hem de moral motivasyon olarak çok iyi oldu. Her zaman söylüyorum. Aile bağları çok kuvvetli bir takımız. Zor bir dönemden geçiyorduk. Hala da geçiyoruz. Zor dönemi böyle güzel galibiyetlerle atlatacağımızı düşünüyoruz. Tekrar Serdar'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Çok zor bir dönemden geçiyor. İnşallah onu da en kısa zamanda, moral ve motivasyon olarak ve zihinsel olarak hazırlayacağız. İleriki maçlarda ondan da faydalanmak istiyorum" diye konuştu.

Bir gazetecinin 'Sergen Yalçın ile Amilton arasında geçen diyaloğu görebildiniz mi?' şeklindeki soruya Bülent Korkmaz, “Göremedim ama ona soracağım çünkü Sergen kolay kolay bir şeye sinirlenmez. Çünkü nihayetinde her oyuncunun rakip takıma veya kendi ailesine saygı göstermesi lazım. Dolayısıyla ne olduğunu bilmiyorum ama öğreneceğim" diye yanıt verdi.