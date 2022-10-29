Bülent Korkmaz: Hakemlerden memnun değilim

Çaykur Rizespor , Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ceza sahası dışından atılan şutlarla tehlikeleri olmaya çalıştıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Hakemlerden memnun değildim'

“İlk yarıda düşündüğümüz oyunu oynadık, golü de bulduk. İkinci yarıda 10 dakika bir baskı gördük, golü yedikten sonra yüzde 100 bir golü kaçırdık. Yapmamamız gereken bir pozisyon hatası yaptık. Kazanmamız gerekiyordu ve hakemden de memnun değilim. Ceza yiyeceksem yiyebilirim. Memnunken ceza almazken, memnun değilken de yiyoruz, bunu anlamış değilim. Geçen hafta gözlemci bizim soyunma odasına geldi. Faul verilmeyecek yere hakem faul verdi. Bizim faul olanları vermedi. Oyun akarken, hiçbir şey yokken faul veriliyor. Hakemlerden memnun değildim"