Bülent Korkmaz: Göztepe’yi yenmemiz çok önemliydi

Süper Lig'de 2019-2020'nin ilk hafta maçında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Antalyaspor'u konuk eden Göztepe rakibine 1-0 yenilerek sezona üzgün başladı. Maçın 29'uncu dakikasında Angelo'nun kafa golü Antalyaspor'a galibiyeti getirdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremezken, kırmızı-beyazlılar İzmir'den evine mutlu döndü.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmada 2 genç ismin ilk kez Süper Lig’de oynadığını kaydeden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Zor ambiyansta, müthiş bir taraftar desteğiyle oynayan Göztepe’yi yenmemiz önemliydi. Bu galibiyet önemli ama devamını getirmemiz lazım. Savunma anlamında istediklerimizi yapmaya çalıştık. Final paslarını daha iyi yapabilirdik ama başlangıçtan memunum. Geçen sezon Süper Lig’de ilk defa oynayan 2 oyuncu oynatmıştık, bugün de 2 genç oyuncu oynattık. Bu beni mutlu ediyor. Tecrübeli oyuncuların genç oyunculara sahip çıkması önemliydi. Haklı bir galibiyet aldık."