Bülent Korkmaz: Federasyon kararını vermeli

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’da erteleme gündemine ilişkin sözler...

Deneyimli hoca, “Bütün oyuncular tedirgin. Nihayetinde gerçekten dünya bu corona virüsüyle sarsılıyor. Federasyonun net bir şekilde bu konuyla ilgili kararını vermesi gerekiyor. Çünkü iki hafta sonrasının ne olacağını bilemiyoruz. Çok enteresan bütün ülkelerde farklı boyutlara geldi artık” açıklamasında bulundu.