Bülent Korkmaz: En az 4 hafta gerekiyor!

Lige verilen aranın ardından yoğun bir idman programının içine gireceklerini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Lig haziran başında oynanacak gibi söylemler var ama bunları söylemek bence doğru değil” dedi ve ekledi: “Fiziksel yeterlilik için hazırlanmak adına en az 4 hafta gerekli. TFF, Bilim Kurlu ile iletişim halinde ama net bir karar yok belirsizlik var, UEFA bile net karar verebilmiş değil.”