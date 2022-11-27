Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor ’a 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi bir oyun çıkardılar. Fakat oyunun başında iyi başlamadık. Kolay bir gol yedik ama geri düşmemize rağmen bunun üstesinden geldik. Hemen hemen antrenmanda çalıştığımız pozisyonları denediler. Kazanmak önemliydi. Dinamik ve genç bir oyuncu grubuna karışı mücadele verdik” ifadelerine yer verdi.

ANKARA (İHA)