Bülent Korkmaz: Çok uğraştık ama olmadı

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Altınordu’ya konuk olan Çaykur Rizespor , rakibiyle golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazanmak için çok mücadele ettiklerini ama başarılı olamadıklarını söyleyerek, “Çok uğraştık ama olmadı. İlk yarıyı 30 puanla kapattık” diye konuştu.

Bundan sonraki tüm hazırlıklarını ligin ikinci yarısı için yapacaklarını kaydeden Korkmaz, “Hem transfer hem önümüzdeki maçlar için hazırlanacağız” dedi. (İHA)