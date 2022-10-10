Bülent Korkmaz: Çok pozisyon kaçırdık ama önemli olan kazanmaktı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta zor da olsa kazandıklarını hatırlatan Korkmaz, "Hedefe ilerlemek için seri yakalamak gerekir. Buraya kazanmak için geldik. Maç boyunca oyunun ve topun hakimiydik. Çok pozisyon kaçırdık ama önemli olan kazanmaktı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Tecrübeli futbol adamı, bir soru üzerine maç esnasında sakin kalmak için sahaya yakın bölgeye gitmediğini söyledi.