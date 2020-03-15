Bülent Korkmaz: Bu galibiyet çok anlamlı

90 dakika sonrasında galibiyeti değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bundan sonraki periyodun önemine dikkat çekti. Başarılı hoca, “Oyuncularımı kutluyorum. Canı yürekten oynadılar. Zaten 11’e 11 oyunda Fenerbahçe’nin pozisyonu yoktu. 9 kişi kaldıktan sonra karambole döndü. Gol yemeden Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya karşı kazandık. Çok anlamlı oldu 9 kişi kazanmak. Belki seyircisiz oynanmasa bu stat 40 bin kişi olacaktı. Biz, onların enerjisini sinerjisini hissettik. Güzel ve anlamlı bir galibiyet aldık” dedi. Hakeme de kararlarla ilgili tepki gösteren Korkmaz şöyle devam etti:

‘Ömer Ali’nin attığı gol’

“Orta hakemi eleştirmek pek istemiyorum ama Skubic’in kırmızısı ve attığımız gol var. Bence yanlış kararlar. Bana göre Ömer Ali’nin vurduğu net gol. Bu şampiyonluk maçı olsa ne olacak. VAR’daki hakem hata yapamaz. Bunu görmesi lazım. Öyle bir lüksü yok. Kime karşı kazandığınız değil, kazanmak mutlu ediyor. Önemli olan artık devamını, sonrasını getirmek. Biz Antalya ile Fenerbahçe’yi yendikten sonra 4 yenilgi aldık. O yüzden bu galibiyetin devamı gelmeli. Biz Konyaspor olarak zaten iyi oynuyorduk sadece sonuç alamıyorduk. Bugün aldık”