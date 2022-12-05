Bülent Korkmaz: 'Bir üzüntü var ancak yarın bitecek'

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor , sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Tabi çok üzüntülüyüz. Maç biterken golü yedik. Oyuncular da çok üzüntülü. Topun hakimi Pendikspor olabilir ancak oyunun hakimi değildi. Fakat pozisyon vermeden son dakikada yediğimiz golle kazanamadık. Artık bundan sonraki maçı kazanmak içi her şeyi yapacağız. Genel anlamda baktığımız zaman pozisyon vermeden maç berabere bitti. İkinci golü de bulabilirdik. Bu gibi durumlarda biraz daha akıllı olmamız lazım. Özellikle şunu söyledim, 'son dakikalarda topu uzaklaştırın ve çıkın veya oyunu durdurun' ama maalesef iki tane küçük bir detay vardı onları yapınca hareketli oyunda golü yedik. Bir üzüntü var ancak yarın bitecek. Tuzlaspor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

RİZE (İHA)