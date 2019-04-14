Bülent Korkmaz: Bazı maçlar böyle kazanılıyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 10 kişi kalmalarına rağmen takım halinde iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Bazı maçlar böyle kazanılıyor” dedi.

14 Nisan 2019, Pazar 19:18
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Bülent Korkmaz: Bazı maçlar böyle kazanılıyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. 

Özellikle takımının 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi ve yürekten mücadele ettiğinin altını çizen Korkmaz, “Takım halinde iyi mücadele ettik. Bazı maçlar böyle kazanılıyor. Oyuncularım yüreklerini ortaya koydular, önemli olan kazanmaktı bunu becerdiler” diye konuştu. 

Korkmaz, maçın son dakikasına kadar kendilerini destekleyen taraftara da teşekkür etti. 

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