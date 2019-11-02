Bülent Korkmaz: 2. yarıdaki oyun beni umutlandırdı

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u Vida ve Diaby’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Kartal, ligde son deplasman maçını 22 Nisan'da Sivasspor'a karşı kazanmıştı. Antalyaspor ise üst üste 3. lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bülent Korkmaz'ın maç sonu açıklamaları:

"Bambaşka iki yarı oynadık. Her türlü riski göze aldık. Pozisyona giriyoruz, atamıyoruz, zorlanıyoruz. İkinci yarıdaki oyun beni daha da ümitlendirdi. Artık yapacağımız başka bir şey yok, sonraki maçlarda konsantrasyon olarak iki yarıyı da aynı oynamak gerekiyor."

İstifa açıklaması

"Başkanım ne derse ben onu yaparım. Bu gibi durumlarda mücadele eden biriyim. Normal olarak her zamanki gibi o mücadelemizi göstermemiz lazım."