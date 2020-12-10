Bülent Albayrak: Tur için elimizden gelen her şeyi yapacağız

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor’da yardımcı antrenör Bülent Albayrak ve futbolculardan Max Gradel maç öncesi Bloomfield Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ALBAYRAK: BU TAKIMA YÜREKTEN İNANIYORUM VE GÜVENİYORUM

Maccabi Tel-Aviv maçının takım için son derece önemli olduğunu belirten Albayrak, "Maccabi Tel-Aviv takımı bizden 2 puan daha önde. Bu müsabakayı kazanmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Bu maç bizim için final maçı. Gruptan çıktığımız taktirde bu tarihi bir başarı olacak külümüz adına. Biz bu başarıyı gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buraya gelirken tüm takım olarak gelmek isterdik ama çok eksik bir kadro ile buradayız. Dünya koronavirüs nedeniyle çok zor zor bir dönemden geçiyor. 14 kişilik kadromuzla geldik buraya. Bu takıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yüreğimizi ortaya koyarak buradan istediğimiz skoru almak için her türlü çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"WEBO'NUN YAŞADIĞI IRKÇI SALDIRIYI LANETLİYORUM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta ırkçılık skandalı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Albayrak, "Başakşehir antrenörü Pierre Webo'nun yaşadığı ırkçı saldırıyı lanetliyorum. Kırmızı kartı çok çabuk şekilde kaldıran UEFA yetkililerini de kutluyorum. Bizler bu tip, insanlık dışı ırkçı saldırılara karşı hep birlikte ortak davranış sergilediğimiz zaman kazanan bizler olacağız" ifadelerini kullandı.

MAX GRADEL: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Maçın önemine vurgu yapan Sivasspor'un etkili ismi Max Gradel ise, "Grubun son maçı. Bu maçı kazanırsak, gruptan çıkacağız. Bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün mücadelemizi, her şeyimizi sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

DHA