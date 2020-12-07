Bülent Albayrak: Tarihi bir galibiyet alacağız

Demir Grup Sivasspor yardımcı antrenörü Bülent Albayrak, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın karantina sürecinin devam etmesi nedeniyle takımı yöneten Albayrak, perşembe akşamı oynanacak Maccabi Tel Aviv maçı için tarihi bir galibiyet alacaklarını söyledi

Bülent Albayrak, "Trabzonspor'a uzun süre pozisyon vermedik. İkinci yarı daha iyiydik. Eksikler var. Yük 13-14 kişinin üzerine biniyor. Bunlar içinde de sadece 2 antrenmanla maça çıkan var. Şikayet etmiyoruz, koronayı hesaba katamadık"

"Maccabi'den çok daha iyi bir takımız. Tam kadro olsak hiç şüphem olmazdı ama yine de biz daha iyiyiz. Kısa sürede Tel-Aviv'e gidip maçı oynayacağız. Yine de şikayet etmiyoruz, inşallah Türkiye için tarihi bir galibiyet alacağız"