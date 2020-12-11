Bülent Albayrak: Sivasspor için tarihi fırsattı

Bülent Albayrak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında: "Ayağımızdaki topu kaybettik, o top gitti gol oldu. Onun öncesinde Kayode'nin getirip boş kaleye atabileceğimiz bir pozisyon vardı. Bunu gol yapsak biz kazanırdık. Tel-Aviv takımı golü attı, mağlup olduk. Sivasspor için tarihi fırsattı, bunu değerlendiremedik. Ülkemize puan kazandıramadığımız için çok üzgünüz"