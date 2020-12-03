Bülent Albayrak: Final maçına gideceğiz

Sivasspor yardımcı antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 5.haftasında oynanan Villarreal maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından takımın başında görev yapan Albayrak, yayıncı kuruluşu şu ifadeleri kullandı:

"Eksiğimiz çok. Ama artık 'Eksiğimiz var' demeye de korkuyoruz çünkü bazen eleştiriye uğruyoruz. Üzgünüz mağlup olduğumuz için. Avrupa'nın çok iyi takımlarından birine karşı oynadık. Ben takımımızın göstermiş olduğu mücadeleden memnunum."

"Eksik demeyeceğim çünkü yerine oynayan oyuncularımız da çok iyi oynadı. Hep aynı kadroyla oynamak durumunda kalıyoruz. Sadece biz, sene başında buralarda oynayacağımız için geniş bir kadro kurduk. Ama Covid-19'u hesaba katmadık."

"Ülke puanına katkıda bulunamadık. Bu üzücü. Final maçına gideceğiz. Tel Aviv'e galip gelmek için gideceğiz. Orada kazanmamız halinde yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim için çok çok önemli."