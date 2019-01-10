Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya’da devam eden Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak takımın son durumunu değerlendirdi. Takımdan ayrılan ilk isim olan Steve Beleck’in yarın takıma katılacağını açıklayan deneyimli teknik adam; “Çalışmalarımız iyi gidiyor. Takımdan Beleck ayrılmıştı ilk olarak. Sonra Oğuz ve Abdulkadir ayrıldı ama Beleck büyük bir ihtimal kampa tekrar katılacak. Kendisi dönmek istiyor. Sedat ve Nizamettin de takımda kaldı. Ayrılan oyuncumuz yok. Birkaç oyuncumuz ile de sorunlarımız vardı ama aşağı yukarı çözüyoruz. Bir problem olmayacak bundan sonra” dedi.

“Zaten 16 oyuncumuz var"

Bazı kulüpleri arayarak durumlarını anlattığını belirten Bulak; “Başta Boluspor Başkanımız Necip Çarıkçı’ya, Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’a, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri’ye ve Gazişehir Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak’a teşekkür ediyorum. Kendilerini aramıştım, bizim durumumuzu anlatmıştım, oyuncularımızla olan sorunlarımızı anlatmıştım. Çünkü biz oyuncumuzu kaybettiğimizde yerine koyamıyoruz, oyuncu transferi yapamıyoruz. Zaten 16 tane oyuncumuz vardı. O anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama Denizlispor’a ve Yücel İldiz’e aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.”

"Futbolu düşünemiyoruz"

Futbolu düşünebilecek bir kamp geçirmiyoruz diyen Bulak açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kaynıyoruz, kan kusuyoruz 1 haftadır. Çalışıyoruz ama ne kadar iyi çalışabiliyoruz. Oyuncu stresli, biraz sıkıntılı. Ama biz biliyoruz ki çok iyi bir yönetimimiz var ama olmayınca olmuyor. Biraz yardımsız kaldık. Bu sorunlardan faydalanmak isteyenler oyuncuların yakasını bırakmıyor. Biz de sorun yaşıyoruz. Şimdi Nizamettin’in sorunu var onu çözmeye çalışıyoruz. Nizamettin benim çocuğum. Şimdi de beraberiz. Nizamettin arkadaşlarını tutmaya çalışan biri. Şimdi kendisi tutmaya çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Problem dışarıdan kaynaklanıyor. Etik değerleri korumak lazım. Kulüpler Birliği’nde bazı konuşmalar oldu. Ama maalesef bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Bizim oyuncularımızı rahat bıraksınlar. Böyle olacağını bilsem kampa gelmezdim. Otele menajerleri sokmuyorum. Ama bu sorunlar oluyor.”

"Kupa maçına odaklanamadık"

Trabzonspor ile oynanacak kupa maçına da değinen Giray Bulak; “Trabzonspor ile kupa maçımız var ama biz daha onun analizi yapmadık. Oyuncularımızı elde tutabilmenin çalışmalarını yapıyoruz. Rakibin analizini yapamıyoruz. Kimlerle gideceğimiz belli değil. Sorunlarla boğuşuyoruz. Trabzonspor şampiyonluğa oynayan bir takım. Çok iyi mücadele etmek istiyoruz. Kupada az süre alan oyuncularla oynuyoruz ama Trabzonspor maçında ne olacak bilmiyorum” diye konuştu.