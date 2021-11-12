Arsenal'in 20 yaşındaki genç yıldız adayı video oyunlarına olan ilgisinden bahsetti. Saka, Manchester United'da forma giyen Jadon Sancho ile birlikte de oyun oynadığını dile getirdi.

Mirror'da yer alan habere göre bir Podcast'te konuşan Saka oyunlara olan ilgisinden bahsederek, "Bence hayatında olan her şey bir tarafa gidiyor ve sen sadece oyuna odaklanıyorsun, bu yüzden oyun oynamayı seviyorum, orası her zaman iyi bir yer." ifadelerinde bulundu.

Eğlenmek ve rahatlamak için oyun oynadığını söyleyen Saka, "Bunu her gün ya da her zaman yapamam ama evet, yaptığımda, sadece rahatlamak, kafamı bir şeylerden uzaklaştırmak ve eğlenmek için oynuyorum. Eğlenmek için oyun oynadığımı söyleyebilirim ama tabi ki oynarken kazanmak istiyorum." şeklinde sözlerine devam etti.

"Jadon Sancho, birlikte oynadığım en iyi kişi"

Manchester United forması giyen Jadon Sancho'nun Call of Duty: Warzone oyunundaki yeteneklerine de değinen Saka, "Jadon Sancho, Call of Duty: Warzone'da çok iyi. Fazla iyi, fazla ciddiye alıyor, ne dediğimi anlıyor musun? Ben oynadığım zaman, zevk almak için oynuyorum ama bence o zirvede olmak, en iyisi olmak için oynuyor. Sancho, kesinlikle birlikte oynadığım en iyi kişi." açıklamasını yaptı.