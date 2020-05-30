Türkiye’nin önemli kısmında bu hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir” denildi. Sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar marketler açık mı, kapalı mı olacak merak ediyor. 2 gün sürecek yasak kapsamında ''Bugün marketler, bakkallar, fırınlar açık mı, kapalı mı olacak? BİM, A101, ŞOK, Migros bugün açık mı, saat kaçta kapanacak? soruları en çok merak edilenlerin başında geldi.

Bugün marketler ve bakkallar açık mı, saat kaça kadar açık?

Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırınlar açık mı?

30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile buraların sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.) Söz konusu günler, vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.