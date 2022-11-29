Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. 2. maçlar, dün oynanan Kamerun-Sırbistan, Brezilya-İsviçre, Güney Kore-Gana ve Portekiz-Uruguay maçlarıyla sona erdi. Ev sahibi Katar ile Kanada'nın veda etmesi kesinleşirken Fransa, Brezilya ve Portekiz son 16 biletini almayı garantileyen takımlar oldu. Dünya Kupası heyecanı bugün oynanacak 3. maçlarla sürecek.

Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım 2022 Dünya Kupası günün maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası'nda bugün (29 Kasım Salı günü) A ve B Grup maçları oynanacak. Ekvador-Senegal, Hollanda-Katar, Galler-İngiltere ve İran-ABD maçlarının ardından bir üst tura yükselen takımlar belli olacak.

18.00: (A Grubu) Ekvador-Senegal / TRT 1

18.00: (A Grubu) Hollanda-Katar / TRT Spor

22.00: (B Grubu) Galler-İngiltere / TRT 1

22.00: (B Grubu) İran-ABD / TRT Spor

2022 Dünya Kupası A Grubu puan durumu :

Hollanda / 4 puan Ekvador / 4 puan Senegal / 3 puan Katar / 0 puan

2022 Dünya Kupası B Grubu puan durumu:

İngiltere / 4 puan İran / 3 puan ABD / 2 puan Galler / 1 puan

Aboubakar ipten aldı

G Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden iki ülkenin kapışmasında Kamerun ile Sırbistan, 3-3 berabere kaldı. Afrika ekibi, 29'da Castelletto'nun golüyle öne geçti: 1-0. Sırplar, 45+1'de Pavlovic ve 45+3'te de Savic'le devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarıda 55'te oyuna giren eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, 64'te farkı 1'e indirdi. 2 dakika sonra da onun pasında Choupo Moting, maçın sonucunu ilan eden golü ağlara yolladı. Kamerun'da Beşiktaşlı Georges-Kevin N'Koudou, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

İkinci yarıda oyuna giren Vincent Aboubakar, 1 gol ve1 asistle Kamerun'u elenmekten kurtardı.

Gana'dan ilk zafer

H Grubu'nda ilk maçında Portekiz'e kaybeden Gana, Uruguay'la golsüz berabere kalan Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek Katar'daki turnuvada ilk galibiyetini alarak bir üst tur şansını sürdürdü. Gana, 24'te Salisu ve 34'te Kudus'un golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda Kyu-Sung Cho, önce 58'de daha sonra da 61'deiki gol atarak skoru eşitledi: 2-2. Ancak 68. dakikada Kudus bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak Afrika temsilcisine kupa tarihinde12 yıl sonra ilk zaferini getirdi.

Kudus'un iki gol attığı maçta Afrika ekibi, 2010'dan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.

Brezilya'yı Casemiro taşıdı

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Neymar'dan yoksun Brezilya, zorlansa da 83. dakikada Carlos Casemiro'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Grupta 2'de 2 yapan Brezilya, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Sambacılar, gruptaki son maçında 1 puanı bulunan Kamerun ile karşı karşıya gelecek. 3 puanda kalan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ise son maçta 1 puanı bulunan Sırbistan ile oynayacak.

Brezilya'nın süperstarı Neymar, sakatlığı nedeniyle forma giyemezken teknik direktör Tite, taktiksel bir değişiklik netincesinde Neymar'ın yerine Fred ile maça başladı. İsviçre'de maça yedekler arasında başlayan Galatasaray 'ın forveti Haris Seferovic, 76. dakikada Breel Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Portekiz gümbür gümbür

Lusail Stadı’nda İran Futbol Federasyonu’ndan Alireza Faghani düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Portekiz, 54’üncü dakikada Bruno Fernandes’in golüyle 1-0 öne geçti. Fernandes, 90+3’üncü dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-0’a getirdi ve Portekiz sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Uruguay’da Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez 72’nci dakikada Darwin Nunez’in yerine oyuna dahil olurken; Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Portekiz karşısında süre almadı. H Grubu’nda 2 Aralık Cuma günü Güney Kore-Portekiz ve Gana-Uruguay karşılaşmaları oynanacak.