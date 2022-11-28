Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda heyecan yükseliyor. Grup maçları devam ederken turnuvadan elenmesi kesinleşen ilk takım Katar olmuştu. Dün akşam Hırvatistan'a 4-1 kaybeden Kanada'nın da bir üst tur şansı kalmadı. Gruplarda birçok sürpriz sonucun çıkmasıyla son maçlarda alınacak sonuçlar bir hayli önemli olacak, ülkelerin kaderleri belirlenecek. Grup maçları; TSİ 13.00, TSİ 16.00, TSİ 19.00 ve TSİ 22.00'de oynanırken karşılaşmaları naklen izlemek isteyen futbolseverler, günün programını araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım 2022 Dünya Kupası günün maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası'nda bugün (28 Kasım Pazartesi) G ve H Grup maçları oynanacak. Kamerun-Sırbistan maçıyla başlayan seans, Portekiz-Uruguay düellosuyla sona erecek.

13.00: (G Grubu) Kamerun - Sırbistan / TRT 1

16.00: (H Grubu) Güney Kore - Gana / TRT 1

19.00: (G Grubu) Brezilya - İsviçre / TRT 1

22.00: (H Grubu) Portekiz – Uruguay / TRT 1

2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu:

Brezilya / 3 puan İsviçre / 3 puan Kamerun / 0 puan Sırbistan / 0 puan

2022 Dünya Kupası H Grubu puan durumu:

Portekiz / 3 puan Güney Kore / 1 puan Uruguay / 1 puan Gana / 0 puan

Fas'tan tarihi zafer

F Grubu'nda ilk maçında Hırvatistan'la golsüz berabere kalan Fas, Kanada'yı tek golle geçen Belçika'yı üstün bir oyunla 2-0 mağlup etti. Fas'ta eski Hataysporlu kaleci Munir, Beşiktaş 'tan takım kaptanı Roman Saiss ve Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki Hakim Ziyech ve Belçika'da da Kanada karşısında zaferi getiren Fenerbahçe 'den Michy Batshuayi ilk 11'de oynadı. Avrupa temsilcisinde Galatasaray 'dan Dries Mertens, 61'de oyuna girdi. 5. dakikada Batshuayi'nin vuruşunda Munir gole izin vermedi. 45+2'de Ziyech'in serbest vuruşunda top ağlarla buluştu ama Fas'ın golü, Saiss'in ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.

8 maçlık seri bitti

73'te oyuna sonradan giren Sabiri'nin soldan direkt kaleye gönderdiği top, bu kez ofsayta düşmeyen Saiss'in kale önünde Courtois'yı da yanıltmasıyla ağlarla buluştu: 0-1. Fas'ın ikinci golünü ise Ziyech'in 90+2'deki asistinde yine sonradan oyuna giren Aboukhlal kaydetti: 0-2. Böylece Belçika'nın, grup aşamasındaki üst üste 8 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Kosta Rika'dan tam isabet!

Turnuvaya E Grubu'nda 7-0'lık İspanya mağlubiyetiyle başlayan Kosta Rika, Almanya'yı 2-1 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Japonya'yı 1-0 yendi. Mücadelenin ilk yarısında iki ülke de isabetli şut bulamadı. Kosta Rika, 81'deilk ve tek isabetli şutunda golü attı. Keysher Fuller, Uzak Doğu ekibinin ağlarını salladı. Luis Suarez'in öğrencileri, turnuva tarihinde toplamdaki 6. zaferini elde ederken, Dünya Kupası'nda bundan önceki son galibiyetini 2014'te İtalya'yı yine aynı skorla (1-0) yenerek elde etmişti.

Atiba'lı Kanada elendi

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda F Grubu’nda yer alan Hırvatistan, Kanada’yı 4-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan Kanada 2'de Davies ile1-0 öne geçti. Golün şokunu atlatan Hırvatistan, 36'da Kramaric’in golüyle eşitliği yakaladı. 44'te deLivaja’nın fileleri havalandırmasıyla Hırvatlar soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda da etkili taraf Hırvatistan’dı. 70'te Kramaric bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. 90+4'te Modric’in pasında kale önünde bomboş durumda olan Lovro Majer maçın skorunu belirledi: 4-1. Beşiktaşlı Atiba, 73. dakikada yerini Hataylı Adekugbe'ye bıraktı.

Lionel Messi resitali

Kariyerindeki son Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, Arjantin formasıyla hayalini kurduğu şampiyonluk umutlarını Meksika'yı 2-0 yendikleri maçta tek kişilik şovuyla sürdürmeyi başardı. Lusail Stadı'ndaki mücadele, 88.966 taraftarla 1994 Dünya Kupası'ndan sonra en yüksek seyircili maç olarak tarihe geçti. kupaya Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayan Arjantin'de Messi, Meksika karşısında 1 gol atıp, 1 de son golün pasını vererek maçın en iyi oyuncusu seçildi. Arjantin, böylece rakibine karşı 11. mücadelesinde 3 beraberliğinin yanına 8. zaferini ekleyerek onlara karşı namağlup unvanını sürdürdü. Güney Amerika temsilcisi, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez (Meksika'yı 3-1 yenmişlerdi.) bu turnuvada bir maçı iki farklı kazanırken, Messi de rekorlarına yenilerini kattı.

Dünya Kupası kariyerinde 21 karşılaşmada 8 golü ve 6 asisti bulunan 35 yaşındaki süperstar, 2022'de Arjantin formasıyla 13 gol atarak, ülkesi adına bir takvim yılında en çok fileleri havalandıran oyuncu oldu.

Tek bir rekorla kalmadı...

35 yaşındaki süperstar, 1966'dan bu yana bu kupanın bir maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç (18 yıl 357 gün/2006'da Sırbistan'a karşı ) oyuncu olmasının yanına bu kez de en yaşlı (35 yıl 155 gün) futbolcu apoletini taktı. Messi, 2006'dan bu yana Dünya kupası'nda ceza sahası dışından en fazla gol (4) atan isim oldu. Arjantin formasıyla çıktığı son 6 maçta da gol atan ve milli takım kariyerinin en uzun serisini tekrarlayan tangocular'ın kaptanı (Kasım 2011-Eylül 2012 arasında 6 maç), şimdi de 30 Kasım'da Lewandowski'li Polonya'yı da devirerek gruptan lider olarak Son 16'ya kalmayı hedefliyor.