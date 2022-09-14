Buğrahan Tuncer sözünden dönmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Euro Basket 2022’de Fransa’ya 87-86 yenilerek turnuvaya veda etti. Cedi Osman, maçın son saniyelerinde kaçırdığı 2 serbest atış sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

Osman’ın eşi Ebru Şahin, sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı:

“Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör, evet.”

Oyuncu, bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

Sosyal medyada takipten çıkardı

Eda Ece, bir süre sonra Ebru Şahin’i sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

'BÖYLE STAR OLAMAZSINIZ' DEMİŞTİ

Buna Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin Twitter’dan eleştiri dolu bir cevap yazmıştı.

'BEN YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM'

Önceki gün Bebek’te görüntülenen basketbolcu Buğrahan Tuncer "Ben yanlış bir şey söylemedim. Bu konu hakkında söyleyecek bir şey yok" dedi.