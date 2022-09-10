Buğrahan Tuncer: Kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya 87-86’lık skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçta 22 sayılık etkili bir performans sergileyen Buğrahan Tuncer mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Buğrahan Tuncer'in açıklamaları şu şekilde:

“Konuşacak çok fazla bir şey yok. Bu durumun aynısı ikinci kez oluyor. Hocanın 26 senelik kariyeri var. Benim daha az… Böyle bir maç hatırlamıyorum. Yine imkansızı başardık. 9 saniyede, belki de 10 sayı farkla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik.”







