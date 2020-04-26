İtalya Serie A takımlarından Juventus'un kalesini koruyan Gianluigi Buffon'un eşi Ilaria D’Amico, corona virüs günlerini anlattı. İtalya'da corona virüs vakaları 195,351 olurken 26,384 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Juventus'un emektar kalecisi Gianluigi Buffon'un eşi Ilaria D’Amico ise İtalya'da başından geçenleri anlattı, duygu dolu sözler kullandı.

İşte D'Amico'nun İtalya basınına yaptığı açıklamalar:

"Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala corona virüs çıktı. İlk başlarda çok korktuk. Çünkü Buffon, takım arkadaşlarıyla sarılmayı seven bir insan. Test sonuçlarını bekleyene kadar evde Buffon, bir odada kendini izole etti. Çocukları görmedi, yemeğini kapıdan bırakıyordum ve ben de başka bir odada yatıyordum. Korkunçtu..."

"Testi negatif çıkınca derin bir nefes aldık. Buffon, karantina başladığı süreden beri evden bir kez olsun çıkmadı. Alışverişleri ben yapıyorum. Gigi, bahçede çocuklarla futbol oynuyor. Gelecek sezon 43 yaşına girecek ve hala oynamak istiyor. Sanırım ben Buffon'dan önce emekli olacağım!"

"Küçük oğlumuz Leopoldo da kaleci olmak için can atıyor. Ben bir anne olarak hiçbir çocuğumu sahada görmek istemiyorum. Gigi oynarken canım çıkıyor. Çok sert bir oyun. Maç asla bitmeyecekmiş gibi geliyor."



