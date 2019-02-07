Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde Karadağ ekibi Buducnost, Rusya temsilcisi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Maça iyi başlayan Khimki Moskova, ilk çeyreği 20-22'lik skorla üstün geçti.

İkinci çeyrekte çekişme sürse de üstünlüğü yakalayan Buducnost, ilk yarıyı 46-45 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte tekrar üstünlüğü eline geçiren Khimki Moskova, son çeyreğe 65-68'lik skorla girmeyi başardı.

Son çeyrekte ise farkı daha da açan konuk ekip, karşılaşmadan 90-98'lik skorla galip ayrıldı.

İç sahada üst üste temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, Real Madrid ve Gran Canaria'yı mağlup eden Buducnost'un bu serisi sona ererken ev sahibi ekip, 22. maçında da 16. mağlubiyetini aldı.

Yeni başantrenörü Kurtinaitis yönetiminde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Zalgiris karşısında alan Khimki ise üst üste 2. maçından galip ayrılıp toplamda da 22. maçındaki 9. galibiyetini elde etti.

Buducnost'ta Norris Cole 20 sayı, 11 asist ile öne çıkarken Goga Bitadze 17, Edwin Jakcson 12 sayı üretti.

Khimki'de Jordan Mickey 20 dakikada 25 sayı, 4 ribaunt ile galibiyeti getiren isim olurken Charles Jenkins 17, Malcolm Thomas 13 sayıyla oynadı.