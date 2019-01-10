Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, Karadağ temsilcisi Buducnost'u konuk etti.
Konuk ekip son çeyreğe 59-60 önde girse de son çeyrekte 22-16'lık üstünlük sağlayan Maccabi, karşılaşmayı 81-76 kazanan taraf oldu.
Maccabi Tel Aviv, 17. maçında 6. galibiyetini elde ederken Buducnost ise 14. yenilgisini aldı.
Maccabi'de Scottie Wilbekin 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Tarik Black 12, DeAndre Kane 11 sayı üretti.
Buducnost'ta Norris Cole'un 25 sayılık performansı galibiyet adına yeterli olmazken Earl Clark da 13 sayıyla maçı tamamladı.