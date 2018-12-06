Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde Karadağ ekibi Buducnost, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı büyük çekişmeye sahne olurken Barcelona Lassa, ilk çeyreği 14-15 ve ilk yarıyı da 31-33 önde tamamladı.

Çekişme ikinci yarıda da devam etti. Üçüncü çeyrek 46-46 sona ererken maçın bitimine 3:35 kala da 59-59 eşitlik vardı.

Son bölümde öne geçmeyi başaran ve son 17 saniyeye de önde giren taraf 65-64'lük skorla Buducnost oldu. Hata yapmayan Buducnost, skoru 67-64 yaparken Barcelona son hücumu değerlendiremedi ve karşılaşmayı kazanan Buducnost oldu.

Bu sonuçla Buducnost, son 3 maçını üst üste kazanmış oldu. Toplamda da ev sahibinin 3 galibiyeti bulunurken Barcelona da 6 galibiyette kaldı.

Ev sahibinde, Nemanja Gordic ve Earl Clark 12'şer sayıyla en skorer isimler olurlarken Danilo Nikolic de 11 sayı üretti.

Barcelona'da Adam Hanga 12 sayıyla oynarken Ante Tomic de 10 sayıyla maçı tamamladı.



