Buducnost - Fenerbahçe maçı şifresiz! Hangi kanalda, saat kaçta?

EuroLeague'de şampiyonluk yolundaki en yakın rakibi CSKA Moskova'yı 79-75 yenerek inanılmaz bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe Beko 14. hafta maçında ise deplasmanda Buducnost ile karşılaşacak. Bu sezon çıktığı 13 maçta 12 galibiyet alan ve liderliğe yükselen temsilcmiz deplasmanda bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Buducnost - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele 20 Aralık Perşembe günü TSİ 22:00’de oynanacak ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Elias Koromilas (Yunanistan), Seffi Shemmesh (İsrail), Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe BEKO’da son durum

Fenerbahçe, çift maç haftasındaki ilk karşılaşmasında CSKA Moskova’yı 18 Aralık Salı günü konuk etti. Fenerbahçe BEKO, bir ara 15 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı 79-75 kazanarak 13. haftada 12. galibiyetini elde etti ve liderliğini korudu. EuroLeague’de üst üste 9. kez galip gelen Fenerbahçe BEKO’da Jan Vesely 19 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 33 verimlilik puanıyla yıldızlaştı. Marko Guduric 15, Nikola Kalinic ve Luigi Datome ise 10’ar sayı üretti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki son mücadelesinde Afyon Belediyespor’u 15 Aralık Cumartesi günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk eden Fenerbahçe BEKO, bu maçı 92-68 kazanarak 10’da 10 yaptı. Ligde liderliği elinde bulunduran Fenerbahçe'de Ahmet Düverioğlu 16, Joffrey Lauvergne 15, Erick Green 13 sayı üretti.

Tek eksik Tyler Ennis

Fenerbahçe BEKO’da Tyler Ennis dışında sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor. Temsilcimiz, Buducnost mücadelesi için son taktik idmanını 19 Aralık Çarşamba günü (bugün) öğle saatlerinde İstanbul’da gerçekleştirecek ve akşam saatlerinde Podgorica’ya uçacak.

Buducnost’ta son durum:

Tecrübeli antrenör Aleksandar Dzikic tarafından çalıştırılan Buducnost VOLI’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Nemanja Gordic, Nikola Ivanovic, Petar Popovic, Fedor Zugic

Forvetler: Edwin Jackson, Suad Sehovic, Sead Sehovic, Milic Starovlah, Coty Clarke, Earl Clark, Aleksa Ilic, Danilo Nikolic

Pivotlar: Filip Barovic, Alen Omic, Zoran Nikolic

Koç: Aleksandar Dzikic

Buducnost, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 13 maçta üç galibiyet elde etti. Karadağ temsilcisi, Baskonia, CSKA Moskova ve Barcelona gibi güçlü takımları iç sahada mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Buducnost, çit maç haftasının ilk mücadelesinde ise Anadolu Efes’e 106-68 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada Earl Clark 21, Coty Clarke 12, Edwin Jackson 11 sayı üretti.

Buducnost VOLI, Adriyatik Ligi’ndeki son maçında 16 Aralık Pazar günü Cibona Zagreb’e konuk oldu. Bu mücadeleyi 83-77 kaybederek üçüncü yenilgisini aldı. Buducnost takımında Nemanja Gordic 18, Edwin Jackson ve Earl Clark ise 13’er sayı buldu. Buducnost, Adriyatik Ligi’nde 11 haftada elde ettiği sekiz galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Adriyatik Ligi’nde ilk sırada ise yenilgisiz Kızılyıldız var.

Takım İstatistikleri – Hücum (Buducnost VOLI - Fenerbahçe BEKO)

Atılan Sayı: 71.9 – 84.6

2 Sayı: %45.6 - %59.2

3 Sayı: %39.8 - %44.8

Serbest atış: %69.2 - %79.8

Ribaund: 30.8 – 30.2

Asist: 15.2 – 19.5

Top çalma: 5.7 – 6.4

Blok: 2.0 – 2.1

Verimlilik: 70.0 – 102.5

Takım İstatistikleri – Savunma (Buducnost VOLI - Fenerbahçe BEKO)

Yenilen Sayı: 83.2 – 76.3

2 Sayı: %61.7 - %54.1

3 Sayı: %38.2 - %35.1

Serbest atış: %71.5 - %74.4

Ribaund: 34.7 – 29.8

Asist: 20.9 – 16.2

Top çalma: 5.7 – 6.2

Blok: 2.8 – 1.2

Verimlilik: 104.0 – 77.0

İstatistik Liderleri (Buducnost VOLI - Fenerbahçe BEKO)

Sayı: Clark 13.2, Jackson 10.5, Gordic 9.3 / Vesely 14.7, Sloukas 11.4, Datome 10.1

Ribaund: Omic 5.0, Clarke 4.6 / Vesely 5.5

Asist: Gordic 4.1, Ivanovic 3.6 / Sloukas 5.2, Vesely 3.0

Top çalma: Clarke 1.1 / Vesely 1.3, Guduric 1.2

Verimlilik Puanı: Omic 10.8, Clark 10.7, Ivanovic 10.0 / Vesely 21.7, Sloukas 16.2, Lauvergne 12.3