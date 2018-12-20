Buducnost - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 65-89

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu ve Erick Green ile etkili başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 8-12 önde geçti. Vesely'nin oyuna girmesiyle kalan bölümde farkı 8 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, ilk çeyreği de 20-26 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Vesely ve Kalinic ile sayılar bulan temsilcimiz, 8:25 kala skoru 20-31 yaptı. Petar Popovic ve Earl Clark ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 5:47 kala skoru 28-31'e getirdi. Clarke ile bir isabet daha bulan Buducnost, 4:38 kala skoru 30-31 yaptı. Ev sahibi takım, 3:26 kala da skoru 34-34'e yapmayı başardı. Karadağ ekibi son 50 saniyeye 40-37 önde girdi. İlk yarı ise 40-40 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe Bobby Dixon ve Vesely'nin etkili oyunuyla başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakika geçilirken 47-54'lük üstünlüğü yakaladı. Erick Green ve Vesely ile sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz, 2:23 kala skoru 51-63'e getirdi. Temsilcimiz, çeyreği de 55-67 önde tamamladı.

Son çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 61-72'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Lauvergne ile etkili olan temsilcimiz, son bölümde farkı daha da açmayı başardı. Temsilcimiz maçı da 89-65'lik skorla kazandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Joffrey Lauvergne 17, Kostas Sloukas 11 sayıyla oynadı.

Buducnost'ta Earl Clark 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Petar Popovic 12, Nemanja Gordic 11 sayı üretti.

Takımların skor dağılımı için tıklayınız!