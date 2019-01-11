Buducnost - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 75-74

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI Podgorica ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da hücumda sıkıntı yaşadığı ilk çeyreği Buducnost, 16-14 önde tamamlamayı başardı.

İkinci çeyrekte temsilcimiz daha etkili bir performans sergiledi. 28-20 çeyrek üstünlüğü yakalayan Darüşşafaka, ilk yarıyı da 36-42 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte Norris Cole liderliğinde etkili olan ev sahibi ekip, 22-11'lik üstünlüğü yakaladı ve son çeyreğe de 58-53 önde giren taraf oldu.

Son çeyrekte ise maçın bitimine 1:29 kala 72-72 eşitlik vardı. Son bölümde faul çizgisinden isabetler belirleyici oldu. Temsilcimiz, 13 saniye kala Kartal Özmızrak ile serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle 73-74'lük üstünlüğü yakaladı. Fakat 4 saniye kala ev sahibi ekip, Norris Cole ile basketi bularak karşılaşmadan 75-74 galip ayrıldı.

İlk deplasman galibiyetine çok yaklaşan temsilcimiz, toplamda 18. maçındaki 16. yenilgisini aldı.

Buducnost ise 18. maçında 4. galibiyetini alarak temsilcimizle galibiyet farkını 2 maça çıkardı.

Darüşşafaka'da Toney Douglas 14 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Oğuz Savaş ve Jeremy Evans da 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.

Buducnost'ta Edwin Jackson 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Norris Cole 17 sayıyla oynadı.