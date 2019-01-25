Buducnost, çıkışını Gran Canaria maçıyla sürdürdü: 75-70

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde Karadağ ekibi Buducnost, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.

Maça iyi başlayan Buducnost, ilk çeyreği 27-24'lük skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte sadece 9 sayı atabilen Buducnost karşısında Gran Canaria, ilk yarıyı 36-38 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte tekrar üstünlüğü eline geçiren ev sahibi ekip, son çeyreğe 61-57 önde giren taraftı.

Son çeyrekte de üstünlüğünü korumayı başaran Karadağ temsilcisi, karşılaşmadan 75-70'lik skorla galip ayrıldı.

Buducnost, bu sonuçla birlikte toplamda 20. maçında 6. galibiyetini alırken temsilcimiz Darüşşafaka ve son şampiyon Real Madrid'in ardından üst üste 3. iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı.

Gran Canaria ise 14. mağlubiyetini alırken son 5 maçında da parkeden mağlup ayrıldı.

Buducnost'ta Norris Cole 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Goga Bitadze de 16 sayı, 7 ribaunt, 3 blok ile yıldızlaştı. Edwin Jackson ve Earl Clark da 10'ar sayıyla galibiyete katkı sağladılar.

Gran Canaria'da Siim-Sander Vene 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Rabaseda ve Pasecniks 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.



