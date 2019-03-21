Buducnost - Anadolu Efes maç sonucu: 84-91

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşı karşıya geldi.

Beaubois ve Micic'in dış şutlarıyla maça etkili başlayan temsilcimiz Anadolu Efes, 7:51 kala skoru 2-10 yaptı. Hücumdaki etkili oyunuyla farkı daha da açan Efes, 4:17 kala skoru 9-19'a getirdi. Coty Clarke ve Norris Cole ile etkili olan ev sahibi ekip, 2:05 kala skoru 16-19 yaptı. Pota altında Moerman ve Dunston ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz, farkı tekrar açarak ilk çeyreği 19-27 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde etkili olan Buducnost, 8:36 kala skoru 26-29'a getirse de 15-0'lık seri yakalayan temsilcimiz, 5:21 kala skoru 26-44 yaptı. Larkin ve Pleiss ile hücumda etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, 4:05 kala skoru 31-49'a getirdi. Son bölümde hücumda hatalar yapan temsilcimiz karşısında Buducnost, farkı kısmen azaltarak ilk yarıyı 42-53 sonlandırdı.

İlk yarıda Pleiss etkisi

Son dönemde Dunston'ın etkili performansı nedeniyle arka planda kalan Tibor Pleiss, Buducnost karşısında ilk yarının yıldızı oldu.

Alman oyuncu ilk yarıyı 14 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma, 1 blok ile tamamladı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan temsilcimiz, 9-0'lık seri ile 7:12 kala skoru 40-62 yaptı. Bitadze ve Petar Popovic ile etkili olan ev sahibi ekip, yine farkı bir ölçüde azaltmayı başararak 2:46 kala skoru 53-67 yaptı. Çeyrek ise temsilcimizin 58-71'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde ev sahibi ekip, 1:33 kala farkı 8 sayıya kadar indirse de temsilcimiz hata yapmayarak karşılaşmadan 84-91'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 28. maçındaki 18. galibiyetini elde ederken gecenin diğer maçında Barcelona'nın da Bayern Münih'e kaybetmesi ile Play-Off'ta ev sahibi avantajını getirecek 4. sırayı garantiledi.

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