Buducnost - Anadolu Efes maç sonucu: 84-91
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Buducnost'u 91-84 mağlup ederken gecenin diğer maçında Barcelona'nın da Bayern Münih'e mağlup olması sonucunda Play-Off'ta ev sahibi avantajını getirecek 4. sırayı garantiledi. Fenerbahçe Beko'nun ardından bir diğer temsilcimiz de ev sahibi avantajını elde etmiş oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşı karşıya geldi.
Beaubois ve Micic'in dış şutlarıyla maça etkili başlayan temsilcimiz Anadolu Efes, 7:51 kala skoru 2-10 yaptı. Hücumdaki etkili oyunuyla farkı daha da açan Efes, 4:17 kala skoru 9-19'a getirdi. Coty Clarke ve Norris Cole ile etkili olan ev sahibi ekip, 2:05 kala skoru 16-19 yaptı. Pota altında Moerman ve Dunston ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz, farkı tekrar açarak ilk çeyreği 19-27 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğin ilk bölümünde etkili olan Buducnost, 8:36 kala skoru 26-29'a getirse de 15-0'lık seri yakalayan temsilcimiz, 5:21 kala skoru 26-44 yaptı. Larkin ve Pleiss ile hücumda etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, 4:05 kala skoru 31-49'a getirdi. Son bölümde hücumda hatalar yapan temsilcimiz karşısında Buducnost, farkı kısmen azaltarak ilk yarıyı 42-53 sonlandırdı.
İlk yarıda Pleiss etkisi
Son dönemde Dunston'ın etkili performansı nedeniyle arka planda kalan Tibor Pleiss, Buducnost karşısında ilk yarının yıldızı oldu.
Alman oyuncu ilk yarıyı 14 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma, 1 blok ile tamamladı.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan temsilcimiz, 9-0'lık seri ile 7:12 kala skoru 40-62 yaptı. Bitadze ve Petar Popovic ile etkili olan ev sahibi ekip, yine farkı bir ölçüde azaltmayı başararak 2:46 kala skoru 53-67 yaptı. Çeyrek ise temsilcimizin 58-71'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın son çeyreğinde ev sahibi ekip, 1:33 kala farkı 8 sayıya kadar indirse de temsilcimiz hata yapmayarak karşılaşmadan 84-91'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimiz 28. maçındaki 18. galibiyetini elde ederken gecenin diğer maçında Barcelona'nın da Bayern Münih'e kaybetmesi ile Play-Off'ta ev sahibi avantajını getirecek 4. sırayı garantiledi.
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