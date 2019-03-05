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Bucks’tan Bledsoe’ya 70 milyon dolarlık kontrat

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks, Eric Bledsoe’nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

05 Mart 2019, Salı 10:09
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Bucks’tan Bledsoe’ya 70 milyon dolarlık kontrat

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın da forma giydiği Milwaukee Bucks’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Bledsoe ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Bledsoe’nun 4 yıllık sözleşme karşılığında 70 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Los Angeles Clippers ve Phoenix Suns’ta oynadıktan sonra 2017’de Bucks’a transfer olan Bledsoe, NBA kariyerinde şu ana kadar 14 sayı, 4,8 asist, 3,9 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladı.

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