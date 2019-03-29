Bucks yıldızlarıyla kazandı

Bu sezon 57. kez kazanan Bucks’ta all-star Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 9 ribaund ve 5 asist, Khris Middleton 39 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle galibiyetin mimarları oldu. Oyuna sonradan girerek 21 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 2 sayı, 2 ribaunt, 2 blok ve 1 asist üretti.

Sezonun 31. mağlubiyetini alan 45 galibiyetli Clippers’ta Shai Gilgeous-Alexander 21 sayı ve 6 ribaunt, JaMychal Green 16 sayı ve 8 ribaunt, Wilson Chandler 15 sayı kaydetti.

NBA’de yarın 6 karşılaşma oynanacak.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 123-110

Detroit Pistons-Orlando Magic: 115-98

Miami Heat-Dallas Mavericks: 105-99

New York Knicks-Toronto Raptors: 92-117

Houston Rockets-Denver Nuggets: 112-85

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 128-118

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 121-118

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 116-110

AA