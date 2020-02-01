Bucks 9 maç sonra kaybetti

Denver Nuggets, lig lideri Milwaukee Bucks’ı deplasmanda 127-115 yenerek rakibinin 9 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi.

01 Şubat 2020, Cumartesi 11:21 Son Güncelleme:
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Bucks 9 maç sonra kaybetti

Denver Nuggets, lig lideri Milwaukee Bucks’ı deplasmanda 127-115 yenerek rakibinin 9 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi. 9 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets’ta 24 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Will Barton ve 15 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle mücadele eden Nikola Jokic öne çıktı.

Ersan İlyasova 3 sayı attı

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo’nun 31 sayı, 16 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton’ın 24 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 3 sayı kaydetti.

ANKARA (AA)

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