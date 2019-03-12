Teknik Direktör Levent Eriş'in göreve gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen 20 yaşındaki futbolcu 2-1 kazanılan Kocaelispor maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ardından lider Bayburt İl Özel İdare deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen sarı-lacivertlilerde İsa takımını 2-1 öne geçiren golü atarak arkadaşlarını ateşledi.

Son Yeni Çorumspor karşılaşmasının 70. dakikasında bu kez penaltıdan fileleri sarsan İsa, 2-1 galip gelinen müsabakada da galibiyeti getiren isim oldu. Bucaspor'un altyapısından yetişip 2017 yılında profesyonel olan İsa, bu sezon toplam 6. golüne imza attı. Takımın en skorer ismi olan oyuncu gösterdiği performansla gelecek vaad etti. Teknik Direktör Levent Eniş, takımdaki herkesin inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiğini söyledi. Bucaspor'un çok önemli bir vitrin olduğunu dile getiren Eriş, "Çocuklarımız formanın hakkını veriyor, vermeye devam edecek. Sezon sonu kümede kalan taraf olacağız" dedi.

DHA