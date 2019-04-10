Bucaspor'un kader maçı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçının 3'ünü kaybeden 27 puanlı sonuncu Bucaspor, bu hafta adeta kader maçına çıkacak. Bir basamak üzerinde yer alan 30 puana sahip Fatsa Belediyespor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanamaması durumunda bitime 3 maç kala beyaz mendilleri hazırlayacak.
Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ise umutlarını son 3 haftaya taşıyacak. Teknik direktör Levent Eriş, tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu belirterek, "Fatsa Belediyespor'u deplasmanda yenerek pes etmeyeceğiz. Hepimiz varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Aksi sonuç düşünmüyorum" yorumunu yaptı.
DHA