Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ise umutlarını son 3 haftaya taşıyacak. Teknik direktör Levent Eriş, tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu belirterek, "Fatsa Belediyespor'u deplasmanda yenerek pes etmeyeceğiz. Hepimiz varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Aksi sonuç düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

DHA



