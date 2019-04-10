Bucaspor'un kader maçı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçının 3'ünü kaybeden 27 puanlı sonuncu Bucaspor, bu hafta adeta kader maçına çıkacak. Bir basamak üzerinde yer alan 30 puana sahip Fatsa Belediyespor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanamaması durumunda bitime 3 maç kala beyaz mendilleri hazırlayacak.

10 Nisan 2019, Çarşamba 12:11
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Bucaspor'un kader maçı

Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ise umutlarını son 3 haftaya taşıyacak. Teknik direktör Levent Eriş, tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu belirterek, "Fatsa Belediyespor'u deplasmanda yenerek pes etmeyeceğiz. Hepimiz varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Aksi sonuç düşünmüyorum" yorumunu yaptı. 

DHA

 


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