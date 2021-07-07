Bucasporlu Saruhan transferin gözdesi

Bucaspor’a 2015-2016 sezonunda transfer olan Saruhan, her geçen sezon performansını artırarak takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Geçen sezon şampiyon kadroda yer alan Saruhan, 31 müsabakada görev aldı. Takımına 1 gollük katkı sağlayan 1997 doğumlu oyuncu, sezonu başarılı bir şekilde tamamladı. Saruhan’ın ismi Trabzonspor ve Sivasspor ’la anılmıştı.

DHA