Bucaspor'dan imza şov! 8 transfer birden

Bucaspor transfer tahtasını açtı ve transferlerini duyurmaya başladı. Yaklaşık 2.5 sene sonra eski futbolcularından muvafakatname alıp transfer tahtasını açan sarı lacivertliler, 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2019, Perşembe 22:42
- A +
Bucaspor'dan imza şov! 8 transfer birden

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor transferin son gününde yasağı kaldırdı ve imza şov yaptı.

Yaklaşık 2.5 sene sonra eski futbolcularından muvafakatname alıp transfer tahtasını açan sarı lacivertliler, 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Yıldıray Koçal, İbrahim Şirin, Hasan Erbey, Ömer Yanık, Erhan Kurt, Ahmet Burak Solakel, Mert Özyiğit ve Osman Işıklı ile anlaşmaya varmıştır” denildi.

Kadroya katılan 8 yeni oyuncunun görev verilmesi durumunda cumartesi günü Yeni Buca Stadı’nda oynanacak Cizrespor müsabakasında sahadaki yerlerini alabileceği bildirildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.