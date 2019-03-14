Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip ara transferde yuvaya dönen kaleci Mert Özyiğit ve kanat İbrahim'in yanı sıra golcü Yıldıray, defans Erhan 6 maçta forma giyerken, Osman 5 mücadelede görev aldı.

Volkan ve Fatih ise 3 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Genç futbolcular Muhammed, Ömer Yanık ve Hasan Gündem henüz siftah yapamadı. Sezonun ilk yarısında Pendikspor formasıyla 11 maça çıkıp 4 gol atan deneyimli forvet Yıldıray, Bucaspor'da da 1 kez sevinç yaşadı. Yıldıray deplasmanda 3-1 galip gelinen Bayburt İl Özel İdare karşılaşmasında ağları sarsarak takıma katkı sağladı.

DHA