İZMİR, (DHA)

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, kaleci Şener Özcan'la sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Şener Özcan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Kalecimize yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon İnegölspor'dan transfer edilen 36 yaşındaki file bekçisi, İzmir ekibinde 18 karşılaşmada görev aldı. Takımı bir üst lige çıkaran Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yeniden anlaşan Bucaspor 1928, dış transferde Karacabey Belediyespor'dan stoper Onur Özcan'ı kadrosuna katmıştı.