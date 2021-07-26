İZMİR, (DHA) - Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor'da orta saha oyuncusu Kadir Bilimlier'le yollar resmen ayrıldı.

Geçen sezon İskenderunspor'a kiralanan oyuncu bu sezon başında ise bonservisiyle birlikte Hatay ekibine transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezonun ikinci yarısında İskenderunspor’da kiralık olarak forma giyen oyuncumuz Kadir Bilimlier yine İskenderunspor’a bonservisi ile transfer olmuştur. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.