TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Cizrespor'a 3-1 mağlup olarak ikinci yarıda 3'te 0 yapan ve 15 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor gözünü yeni transferlerine çevirdi. Ligin 4. haftasında Serik Belediyespor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik ekip transferin son gününde kadrosuna dahil ettiği 10 futbolcuyu Serik karşılaşmasına yetiştirmek için seferberlik ilan etti.

Kaleci Mert Özyiğit, İbrahim Şirin, Erhan Kurt, Yıldıray Koçal, Volkan Kılıç, Muhammed Akyıldız, Hasan Gündem, Fatih Kaan Arıman, Osman Işıklı ve Ömer Yanık'ı renklerine bağlayan Bucaspor'da futbolcuların takımla idmanlara başladığı kaydedildi. Taraftarların istifasını istediği teknik direktör Tolga Doğantez, oyuncuların takıma dahil olmasıyla özlenen Bucaspor"un geleceğini söyledi.