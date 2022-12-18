Bucaspor'un Süper Lig 'de yer aldığı 2010-2011 sezonunda transfer edip yalnız 5 maçta oynattığı eski futbolcu Dady, Bucaspor 1928'in de başını ağrıtmaya devam ediyor. FIFA Disiplin Komitesi'nin geçen mart ayında 11 yıldır bitmeyen, daha önce Bucaspor'a puan silme ve küme düşürme tehlikeleri de yaşatan Dady'nin kalan 816 bin Euro alacağını Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devralarak şu an logosu, rengi, şehri, stadı ve tesisleri aynı olan Bucaspor 1928'in ödemesine karar verdiği belirtildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Ercan Sevdimbaş, "Konu CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) taşınmış durumda. Karar yeni bir karar değil. Yapılan başvuru sonucunda CAS kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Mart ayında CAS'ta duruşma görülecek. Kulübün davayı kazanması öngörülüyor" açıklamasını yaptı. (DHA)