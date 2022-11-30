TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adayı olan Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş ortaya koyduğu vizyonla fark yaratmaya devam ediyor. İki hafta önce Boğaziçi Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alan, İzmir başta olmak üzere Ege'deki dev projeleriyle bölgenin en önemli iş insanlarından biri haline gelen Cihan Aktaş, Bucaspor'u da kısa sürede Süper Lig 'e taşımak adına yoğun mesai harcıyor. Sezon başında flaş transferlerle kadrosunu güçlendirip tüm dikkatleri üzerine çeken İzmir ekibinin patronu, aynı zamanda Buca altyapısından yetişen genç oyuncuların da şans bulduğu bir planlamayla hedef takım durumuna geldi.

2 sezonda Süper Lig'e

Altyapıya verdiği önemle Bucaspor'u eski oyuncu üreten kimliğine geri döndürme yolunda dev adımlar atan Aktaş, iki sezonda koyduğu 2 şampiyonluk hedefiyle de takımı Süper Lig'e taşımaya kararlı. Bucaspor şu anda Kocaelispor'un artı 4 averaj önünde grupta lider durumda bulunuyor.