TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme hattında tamamlayan ve teknik direktör Algun Erdem'le yollarını ayıran Bucaspor 4 aday belirledi. Sosyal medya hesabı üzerinden Erdem'le vedalaşıldığını duyuran Başkan Cihan Aktaş'ın Halide Edip Adıvarspor'dan ayrılan Erman Güraçar, son olarak Utaş Uşakspor'u çalıştıran Hakan Şapçı, Niğde Anadolu'yla vedalaşan Yavuz İncedal ve Kırıkhanspor'la sözleşmesini fesheden Ali Eren Beşerler'le temas halinde olduğu bildirildi.

İkinci yarıda transfer yasağını açmak için uğraş veren Aktaş'ın vakit kaybetmeden yeni teknik adamı belirleyeceği vurgulandı. Cihan Aktaş'ın listesinde 4 çalıştırıcının yanı sıra başka isimlerin de olduğu öğrenildi.