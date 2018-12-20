Başkan Cihan Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni bir teknik direktörle el sıkıştıklarını belirterek, resmi imzaların atılmasının ardından bu ismi açıklayacaklarını duyurdu. Bu sezon Yüksel Kepoğlu'nun ardından göreve getirilen Algun Erdem, geçtiğimiz haftalarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 7 maç men cezası almıştı.

Öte yandan Başkan Aktaş, devre arasında transfer yasağını kaldırmak için kulüpten alacağı kesinleşen eski futbolculardan muvafakatname almayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)