Bucaspor'da Aktaş isyanda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, cumartesi günü iç sahada oynanacak Ankara Adliyespor maçı öncesinde isyan bayrağını açtı.

21 Mart 2019, Perşembe 11:33
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Bucaspor'da Aktaş isyanda

Aktaş, Kocaelispor ve Bayburt İl Özel İdare maçlarının galibiyet primlerini oyunculara ödediğini ancak Yeni Çorumspor maçının galibiyet primini ödemesi konusunda yardım sözü verenlerin sessiz kaldığını söyledi.

TAKIMA KIRGINIM

Sözlerin tutulmadığını ve prim vaadi verenlerin kulübün kapısına dahi gelmediğini ifade eden başkan Aktaş, "Kimse destek vermedi. Ancak ben takımıma kırgınım. Verilmeyen prim için moral bozup, Karacabey Belediyespor karşısında oynamayan, moral bozukluğu yaşayan ve benim mücadeleme ortak olmayan insanlar ortaya çıktı. Üç kuruş için bu yapılır mı?" diyerek futbolculara da sitem etti.

DHA


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