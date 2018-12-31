TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, teknik direktör Tolga Doğantez'le anlaşma sağlarken transfer yasağını kaldırabilmek için 4 eski oyuncusuyla uzlaşamadı. Toplamda 28 futbolcuya 5 milyon TL civarı borcu bulunan sarı-lacivertliler, muvafakatname almak istediği Veli Kızılkaya, Serkan Yanık, Ferhat Çulcuoğlu ve Recep Niyaz'ı ikna edemedi.

Oyunculardan olumsuz yanıt alan kurmaylar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yasağı kaldırmak için tüm imkanlarını seferber eden Başkan Cihan Aktaş'ın alacaklarının tamamını isteyen oyuncularla bir kez daha görüşeceği vurgulandı. Bucasporlu taraftarlar da 4 oyuncuya sosyal medya üzerinden mesaj yağdırıp sert tepki gösterdi.